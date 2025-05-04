Отчет о бойне на пляже и в кибуце Зиким: была предотвращена атака на Ашкелон

ЦАХАЛ опубликовал результаты армейского расследования боя в районе Зиким. На прошлой неделе был опубликован отчет о бое на учебной базе "Зиким": из-за непосредственной близости этих очагов сражений, а также в силу факта, что некоторые бежавшие от террористов с пляжа отдыхающие гражданские нашли укрытие на базе, оба этих документа дополняют друг друга.

Оперативное расследование боя в районе Зиким завершено, его результаты представлены семьям погибших и жителям кибуца Зиким. Итоги расследования подвел бывший глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите района Зиким. Сухопутные силы, которые вели бой на береговой линии, не выполнили свою задачу и не смогли остановить продвижение террористов на пляже Зиким. Действия ВМС ЦАХАЛа в морском пространстве предотвратили проникновение террористов дальше и достижение ими нефтепровода Эйлат-Ашкелон ("Кав цинор Эйлат-Ашкелон" или КЦАА), и нефтяного терминала в Ашкелоне, и уменьшили масштаб нападения в районе пляжа и кибуца.

Действия отряда быстрого реагирования кибуца Зиким ("китат коненут") в сотрудничестве с другими силами остановили проникновение террористов в кибуц, что спасло жизни многих жителей Зиким.

В ходе нападения на пляж Зиким были убиты 17 гражданских лиц, в бою погибли военнослужащий ЦАХАЛа и сотрудник служб безопасности.

По данным расследования, в район Зиким прорвались с моря 38 хорошо вооруженных террористов на семи надувных лодках. 32 террориста были ликвидированы в бою: 22 были уничтожены ВМС ЦАХАЛа на пляже Зиким – 14 из них были ликвидированы в воде до их выхода на берег, и восемь террористов уничтожили на берегу. Четыре террориста были уничтожены рядом с кибуцем Зиким, двоих террористов ликвидировали в районе логистического центра Эрез, и еще один террорист был уничтожен в дюнах в районе нефтяного терминала КЦАА.

После резни и эвакуации раненых гражданских были обнаружены и уничтожены: один террорист в районе будки спасателя, и еще двое – в бомбоубежище ("мигунит") на мосту через ручей Шикма.

С момента пересечения первой лодкой террористов морской границы до высадки седьмой лодки прошло 16 минут.

Расследование проводилось под руководством полковника Таля Корицки, в нем принимали участие подполковник резерва Эли Перуз, старший сержант резерва Ран Гут и другие члены следственной группы.

Расследование длилось несколько месяцев, оно включало много часов бесед и интервью с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности, а также с некоторыми гражданскими лицами, находившимися на пляже. В рамках расследования были собраны данные из оперативных журналов сил безопасности, видеозаписи, записи с камер наблюдения, записи и расшифровки радиосвязи, видеоматериалы с установленных на пляже камер, записи с телефонов и фотографии, сделанные гражданскими лицами, а также видеоматериалы, изображения и разведывательные материалы. Все это было тщательно изучено для формирования максимально возможной полной и точной картины развития событий.

В силу сложных обстоятельств, в расследовании могли быть допущены неточности, и не исключено, что в будущем станут известны дополнительные детали.

Речь идет об оперативном военном расследовании, которое фокусируется на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Расследование изучило развитие морского сражения, боя и резни на пляже Зиким, а также боя в районе кибуца Зиким.

Это были несколько из десятков очагов боев по всему югу во время неожиданного нападения тысяч террористов седьмого октября. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва и их рассредоточение по десяткам очагов боев одновременно стали главным фактором, затруднившим прибытие сил безопасности к очагам боев.

Накануне неожиданного нападения в секторе действовал 77-й батальон 7-й бригады, а также военнослужащие северной бригады. Район Зиким находился в зоне ответственности одной из рот 51-го батальона, которая была определена как береговая рота. На морской границе в восточном секторе действовал катер "Двора" ("Пчела"), а катер "Цара" ("Оса") находился в готовности к перехвату ракет возле нефтепровода КЦАА. В западном секторе безопасность морских платформ обеспечивал патрульный катер "Шальдаг" ("Зимородок"). На границе с Египтом находились дополнительные силы ВМС ЦАХАЛа, и резервное подразделение размещалось в порту Ашдода.

В 05:30 батальон перешел в состояние "готовность с рассветом" в соответствии с действовавшими на тот момент приказами и с известной на тот момент оценкой обстановки, после чего как в сухопутных силах, так и в военно-морских силах был объявлен обычный режим службы.

В кибуце Зиким был отряд быстрого реагирования ("китат коненут"), насчитывающий 14 бойцов. В бою за кибуц участвовали 11 бойцов из сил обороны населенного пункта и другие жители кибуца.

В 06:20 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел населенных пунктов юга Израиля и в направлении израильского тыла. Террористы прорвали пограничное заграждение в десятках точек проникновения, и через них проникли на территорию Государства Израиль на автомобилях, мотоциклах и пешком. Всего за несколько минут весь сектор, включая бойцов территориального батальона, оказался под организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Хронология событий, как она была определена следственной группой:

Морской бой у побережья Зиким и проникновение террористов на пляж (с 06:29 до 06:52)

В 06:30 командование базы ВМС ЦАХАЛа в Ашдоде приказало резервным силам прибыть от КЦАА и порта Ашдод в район морской границы и расположила суда в передовой обороне в направлении морской границы с сектором Газы.

В 06:34 наблюдательницы ВМС ЦАХАЛа по системам наблюдения идентифицировали несколько морских целей, которые быстро двигались в северном направлении на расстоянии примерно полутора километров к югу от границы. Две минуты спустя, в 06:36, первая моторная надувная лодка ("лодка 1") с четырьмя террористами на борту пересекла морскую границу и вторглась в морское пространство Государства Израиль.

На этом этапе командным штабом военно-морских сил на базе в Ашдоде была объявлена тревога "Параш Кахоль" ("Синий всадник" – кодовое обозначение проникновения в море). Параллельно с ним военно-морские силы ЦАХАЛа получили приказ свободно открывать огонь по любой пересекающей границу цели – и немедленно обстреляли надувную лодку, которая пересекла границу.

На этом этапе было сделано еще одно объявление по каналу береговой роты, но до бойцов это объявление не дошло, так как представитель береговой роты с началом ракетной тревоги покинул командный пункт и находился в бомбоубежище (командный пункт не защищен от ракетных обстрелов) в критический момент начала атаки в течение девяти минут.

В 06:39 катер военно-морских сил уничтожил первую лодку террористов, вторгшуюся в морское пространство Государства Израиль: по ней был открыт огонь в ту же минуту, когда она пересекла границу. Однако время перехвата судна террористов составило около трех минут из-за неисправной системы управления огнем на военном катере, которая требовала ручного ведения огня.

В 06:40 вторая моторная лодка террористов с тремя боевиками на борту ("лодка 2"), обнаружив, что произошло с первой лодкой, развернулась на юг и достигла приграничного границы возле стрелкового полигона учебной базы "Зиким".

В это же время из командного пункта ВМС ЦАХАЛа на базе Ашдод связались с координатором безопасности кибуца Зиким ("раказ битахон цваи", "РАВШАЦ") и сообщили ему о проникновении террористов с моря на лодках. Это предупреждение позволило бойцам отряда быстрого реагирования подготовиться к возможному столкновению с террористами.

Примерно в 06:42 бойцам "китат коненут" кибуца приказали прибыть в командный пункт отряда быстрого реагирования. Однако поскольку у бойцов отряда личное оружие было при себе, они не стали терять время на сбор в командном пункте и вышли непосредственно к своим позициям.

В 06:43 третья лодка ("лодка 3"), направлявшаяся к Ашкелону, была уничтожена в километре к северу от пляжа Зиким, из нее в воду выпали семь террористов. Так была предотвращена атака на Ашкелон.

В 06:44 отряд быстрого реагирования береговой роты, состоящий из семерых бойцов, прибыл на пляж Зиким в связи с возможностью высадки террористов с моря. Отряд выгрузился из автомобиля "Саванна" и быстро продвигался к южной части пляжа.

В 06:45 четвертая лодка террористов достигла северной части пляжа Зиким ("лодка 4"), и из нее высадились пять террористов.

Через несколько секунд пятая лодка террористов ("лодка 5") с шестью террористами на борту достигла точки в полукилометре к северу от пляжа Зиким. Военный катер атаковал ее, повредив лодку и ликвидировав троих террористов. Трое оставшихся боевиков высадились на берег и направились к дюнам к югу от нефтепровода КЦАА. Одновременно экипаж катера "Цара" ликвидировал оставшихся в воде террористов из первой и третьей лодок.

Резня на пляже Зиким (с 06:45 до 07:04)

Отряд из семи бойцов прибыл на обозначенную территорию пляжа в соответствии с оперативным протоколом и сценарием учений, проведенных за несколько месяцев перед нападением, примерно за минуту до прибытия "лодки 4" (первой избежавшей ликвидации и подплывшей к берегу) в северную часть пляжа Зиким примерно в 06:45. Отряд быстро высадился и направился от автостоянки пляжа к будке спасателя, двигаясь в южном направлении.

В 06:45 началась резня на пляже Зиким.

Поскольку израильские бойцы двигались на юг, момент высадки террористов из четвертой лодки они не заметили. Высадившись, террористы открыли огонь по двум отдыхающим, находившимся под тентом возле воды, и убили их.

Услышав стрельбу, несколько бойцов из берегового отряда открыли огонь по террористам, но не смогли их остановить или хотя бы задержать. Отряд военнослужащих двинулся к постройке, в которой располагались туалеты, чтобы использовать ее в качестве укрытия. На этом этапе не было визуального контакта между отрядом и террористами.

Бойцы двинулись к автостоянке с целью создать линию видимости и огня с террористами, и тем самым допустили ошибку, оставив бомбоубежище ("мигунит") и туалеты без защиты. Во время движения террористов к автостоянке произошла перестрелка между отрядом и террористами, после чего бойцы переместились от южной части автостоянки пляжа на восток до линии дюн. На этом этапе отряд больше не был эффективен, и террористы достигли района бомбоубежища и туалетов.

В 06:48 к южной части пляжа прибыла еще одна лодка террористов (лодка 6), и из нее высадились семь террористов. Катер "Шальдаг" подошел к району боевых действий, оставив задачу по защите платформы, и ликвидировал двух террористов из семи, высадившихся с лодки номер 6. При этом произошла минутная задержка: экипаж катера подал запрос на разрешение открыть огонь в соответствии с процедурами координации между морскими и сухопутными силами.

В 06:51 один из бойцов берегового отряда потерял связь со своим командиром. Он попытался вернуться к отряду, побежал в направлении туалетов и был застрелен террористами.

В 06:52 седьмая лодка террористов с шестью террористами на борту достигла пляжа возле логистического центра "Эрез". Военно-морские силы ликвидировали четырех террористов из шести, в то время как двое оставшихся террористов позже проникли в логистический центр "Эрез" и были ликвидированы силами береговой роты.

На пляж Зиким высадились десять террористов, прибывшие на пляж на двух лодках с разницей в три минуты (лодка 4, приставшая с северной стороны пляжа, и за ней – лодка 6, приставшая к берегу южнее обозначенного пляжа Зиким). Террористы убили двух гражданских лиц под тентом в северной части пляжа, оттуда двинулись к "мигунит" и автостоянке, где убили восемь гражданских лиц, а затем продолжили движение к туалетам, где убили еще семерых гражданских (всего 17 убитых гражданских).

Примерно в 06:57 четыре террориста угнали оставленный военнослужащими на парковке пляжа автомобиль "Саванна" и поехали на нем в направлении кибуца Зиким. Шестеро остальных боевиков направились в кибуц Зиким пешком через ручей Шикма. На этом этапе было передано еще одно предупреждение координатору безопасности кибуца Зиким от командного пункта военно-морских сил в Ашдоде о машине с террористами, которая направлялась к кибуцу.

Через несколько минут после этого террористы остановились на мосту через ручей Шикма, выгрузились из "Саванны" и обыскали бомбоубежище в этом районе. В 07:02 террористы вернулись в автомобиль и продолжили путь в направлении кибуца.

В отчете о расследовании подчеркивается: параллельно с проникновением террористов Израиля с моря, береговая рота пыталась предотвратить попытки вторжения с пяти дополнительных направлений, но только с двух направлений проникновение было предотвращено.

Бой за кибуц Зиким (с 07:04 до 09:00)

После того, как командный пункт военно-морских сил проинформировал координатора безопасности кибуца Зиким о проникновении террористов, бойцы "китат коненут" с оружием заняли позиции по защите населенного пункта. В 07:04 к кибуцу подъехал военный джип "Саванна" с четырьмя террористами. Боец отряда быстрого реагирования кибуца Зиким заметил в джипе РПГ и понял, что в машине находятся не военнослужащие, а боевики. Он открыл огонь по автомобилю, который уже подъехал к ограде кибуца, предотвратив тем самым проникновение террористов в кибуц.

К тому времени несколько террористов, которые двигались пешком с пляжа Зиким в сторону кибуца, присоединились к боевикам, прибывшим на военном джипе. На этом этапе возле кибуца Зиким было от шести до десяти террористов, часть из них заняли позиции к востоку от дороги, а другая часть боевиков заняли позиции к западу от дороги и вели перестрелку с бойцами "китат коненут". Примерно в 07:05 координатор безопасности и еще двое бойцов отряда быстрого реагирования прибыли к месту боя и также вступили в перестрелку с террористами.

В период с 07:05 до 07:20 отряд быстрого реагирования вел сдерживающий бой против террористов. Примерно в 07:20 командир береговой роты прибыл с севера и остановил свой автомобиль возле одной из позиций "китат коненут". Командир береговой роты вышел из машины, присоединился к бойцам отряда быстрого реагирования кибуца и открыл огонь по террористам, занявшим позиции к западу от дороги. С 07:20 до 08:10 командир береговой роты и "китат коненут" вели сдерживающий бой, в ходе которого были ликвидированы, по всей видимости, два террориста.

Во время боя террористы бросили в направлении бойцов отряда быстрого реагирования несколько гранат, одна из которых взорвалась рядом с израильтянами, в результате чего два бойца "китат коненут" были ранены и эвакуированы с поля боя.

Примерно в 08:20 в район боев прибыл сотрудник служб безопасности, который ехал по дороге в направлении базы "Ифтах". Он вышел из своей машины, чтобы сражаться с террористами, и был убит в бою.

Два террориста сели в его машину и проехали обратно в направлении пляжа: следствие сочло, что на этом этапе террористы отказались от попытки проникнуть в кибуц Зиким. По дороге проехали два гражданских автомобиля, боевики открыли огонь по ним, легко ранив троих гражданских.

В 08:45 в кибуц прибыли бойцы спецподразделения "Маглан", командир которых является уроженцем кибуца Зиким. Присоединившись к своему командиру, бойцы "Маглана" направились в сторону перестрелки. Бойцы "китат коненут" ранили двоих оставшихся террористов, и бойцы "Маглан" ликвидировали их. После этого отряд "Маглан" прочесал территорию кибуца, не обнаружил террористов и направился в учебную базу Зиким, где шел бой.

В ходе боя в кибуце Зиким отряд быстрого реагирования и бойцы "Маглан" ликвидировали четырех террористов, заставив остальных отступить. Таким образом, они предотвратили проникновение террористов на территорию кибуца.

Зачистка территории (с 12:30 до 23:00)

После ликвидации террористов в районе пляжа в 12:30 началась эвакуация раненых при помощи военнослужащих бригады "Цанханим", которых затем перебросили в район боевых действий в кибуце Кфар-Аза.

В 14:30 были эвакуированы тела погибших под тентами и в туалетах на пляжах: их вывез офицер-резервист, прибывший в район боев по собственной инициативе.

В 23:30 были эвакуированы жители кибуца Зиким, охрана кибуца была усилена ротой учебной базы "Цанханим".

В отчете отмечается, что в ходе прочесывания территории военнослужащие северной бригады пропустили бомбоубежище ("мигунит"), вследствие чего погибшие в "мигуните" были эвакуированы с существенной задержкой: погибших в бомбоубежище пляжа вывезли только 13.10.2023.

Основные выводы расследования боев в районе Зиким:

1. Из-за нарушения системы командования и контроля сухопутных сил в первые минуты боев серьезно пострадала цепочка командования и контроля на уровне роты, батальона, бригады и дивизии, что очень затруднило формирование картины ситуации в реальном времени. Силы обороны, резерва и командиры секторов на ранней стадии боя были привязаны к фронту, и в секторе остро не хватало командиров.

2. Порядок и действия сухопутных подразделений: военнослужащие отряда быстрого реагирования в течение девяти минут находились в бомбоубежище логистического центра "Эрез", в 06:41 они выдвинулись в направлении пляжа Зиким из-за недостаточного понимания обстановки в тот момент. Бойцы действовали согласно утвержденной процедуры при высаживании морского десанта противника.

Следственная группа отметила, что количество действовавших на пляже военнослужащих было достаточным, соответствовало требованиям задания и могло полностью нейтрализовать террористов, высадившихся с четвертой лодки – что от них и ожидалось. Однако на деле отряд не создал буфера между террористами и пытающимися найти укрытие на пляже гражданскими лицами, не стремился к близкому контакту с противником, действия военнослужащих были неэффективны и не повлияли на способ действий террористов.

В 16:43 из роты "Ифтах" в район боев был отправлен танк для поддержки действующих в районе пляжа израильских сил, его экипаж блокировал наземное проникновение террористов в направлении кибуца Нетив а-Асара и базы "Ифтах". Подкрепления, прибывшие в район пляжа Зиким после боя и ликвидации террористов, помогли на этапе эвакуации раненых и прочесывания территории.

3. Механизм уведомлений между базой ВМС в Ашдоде и координатором безопасности кибуца Зиким – по материалам расследования, отправленное из командного пункта ВМС в Ашдоде "равшацу" кибуца сообщение о проникновении террористов с моря в районе пляжа Зиким и прямая связь между координатором безопасности кибуца с военной базой военно-морских сил позволили отряду быстрого реагирования своевременно подготовиться к нападению примерно за 23 минуты до прямого столкновения с террористами.

4. Подготовка бойцов отряда быстрого реагирования кибуца и их стремление к боестолкновениям с противником – это те факторы, которые предотвратили проникновение террористов в кибуц Зиким и спасли жизни его жителей.

5. Следственная группа отметила, что задержка эвакуации тел погибших из бомбоубежища в течение семи дней была серьезной ошибкой, причина которой – множество событий в районе и отсутствие систематического подхода в действиях вооруженных сил северной бригады.

6. Следствием было установлено, что пляж Зиким и кибуц Зиким были заранее определены ХАМАСом как цели рейдов 7 октября 2023 года, десант с моря был хорошо спланирован и отрепетирован террористами.

7. Несмотря на широкомасштабное нападение с моря "морских коммандос" ХАМАСа и провальную защиту гражданских лиц на пляже, оперативная система зоны Ашдода военно-морских сил ЦАХАЛа смогла сохранить полное функционирование. Это произошло вопреки повреждению и выводу из строя системы "видит-стреляет" на морской границе и части радаров и пунктов наблюдения, что повлияло на способность применения всех средств, включая формирование актуальной картины ситуации, управление силами на местности, командование и контроль. В течение дня военнослужащие базы ВМС в Ашдоде продолжали ликвидировать десятки террористов, помогая сухопутным подразделениям.

8. Катер ВМС ЦАХАЛа "Шальдаг", прибывший в зону боев с выполнения задач по защите морской платформы, ждал около минуты разрешения открыть огонь по террористам – согласно протоколам координации применения огня между морскими и сухопутными силами, призванным избежать "дружеского огня". Однако это решение было ошибкой, позволившей пяти из семи террористов с лодки номер 6 соединиться с пятью террористами с лодки номер 4, и таким образом стало возможным их проникновение на пляж Зиким и последующие убийства отдыхающих.