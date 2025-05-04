Госконтролер на месте пожара в Латруне: "Мы были в шаге от человеческих жертв"

Государственный контролер Матаньягу Энгельман и его команда вместе с главным инспектором Пожарно-спасательной службы Израиля Эялем Каспи провели инспекционную поездку в районах, пострадавших от пожаров.

В рамках визита они осмотрели Шаар а-Гай, Латрун, Месилат Цион и Неве Шалом, где в минувшую среду, в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, начались масштабные пожары, уничтожившие обширные лесные территории.

В завершение инспекции Энгельман заявил: "Госконтроль не раз занимался вопросами готовности к пожарам. Пожары последних двух недель – это тревожный сигнал для премьер-министра и министра национальной безопасности о необходимости подготовки и выделения ресурсов Пожарно-спасательной службе Израиля. Мы едва избежали гибели людей. В июне 2024 года я побывал с инспекцией на севере страны, после чего направил письмо министру национальной безопасности, а также главе Пожарной службы, с указанием на критические недочёты, требующие устранения".

Энгельман добавил: "Необходимо официально признать Пожарно-спасательную службу экстренным силовым ведомством".

Госконтролер подчеркнул, что наряду с проверками по подготовке к климатическому кризису и проверками, связанными с военной ситуацией, он уделяет особое внимание проверке системы пожаротушения: "В этом году мы проводим две крупные проверки: о готовности местных властей к пожарам и о профессиональной и технической подготовленности Пожарно-спасательной службы – как в плане кадров, так и в плане общей готовности. У этой службы критическая роль – и ей нужно дать соответствующие ресурсы и юридический статус. Я обращаюсь к премьер-министру и министру национальной безопасности: чем раньше, тем лучше. Мы пережили крайне опасный пожар. Все силы экстренного реагирования проявили высокую самоотверженность, но мы обязаны быть готовы к ещё более сложным сценариям – особенно когда речь идет о спасении человеческих жизней".

Пресс-служба Управления госконтролера