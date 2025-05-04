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Израиль

Глава Генштаба объяснил причины призыва десятков тысяч резервистов

время публикации: 04 мая 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:47
Глава Генштаба объяснил причины призыва десятков тысяч резервистов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир выступил перед бойцами "Шайетет-13" на базе ВМС "Атлит". В ходе визита его сопровождали командующий военно-морскими силами ЦАХАЛа генерал-майор Давид Саар Саламе, командир "Шайетет-13" полковник А. и другие.

Эяль Замир побеседовал с бойцами подразделения об их службе в различных секторах и выразил признательность за их героизм и профессионализм.

"На этой неделе мы призываем десятки тысяч наших резервистов, чтобы усилить и расширить военную операцию в Газе, – заявил глава Генштаба ЦАХАЛа. – Мы наращиваем давление, чтобы вернуть всех наших заложников и нанести поражение ХАМАСу. Мы будем действовать в дополнительных районах и уничтожим всю террористическую инфраструктуру на земле и под землей".

Эяль Замир назвал "Шайетет-13" уникальным подразделением, которое великолепно действовало на протяжении всей войны. Он выразил признательность всем резервистам, подчеркнув, что сочетание всех имеющихся в распоряжении сил – срочников, сверхсрочников, резервистов, фронта и тыла – это то, что необходимо для выполнения всех задач.

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