Хуситы объявили о новой цели – добиться воздушной блокады Израиля

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа вечером 4 мая объявил, что хуситы будут добиваться "полной воздушной блокады Израиля" с помощью ракетных ударов по международному аэропорту "Бен-Гурион".

По его словам, эти атаки являются ответом на решение Израиля расширить операцию в секторе Газы.

Утром 4 мая ракета, запущенная из Йемена, упала недалеко от 3-го Терминала аэропорта "Бен Гурион". ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования, которое возглавлял командующий ВВС генерал-майор Томер Бар. В ходе расследования установлено, что системы обнаружения, задействования ракеты-перехватчика и оповещение тыла сработали исправно. Предполагается, что в ракете-перехватчике произошел точечный технический сбой. Также отмечается, что с начала войны ВВС ЦАХАЛа перехватили десятки выпущенных с йеменской территории ракет. 95% перехватов были успешными.