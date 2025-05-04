x
04 мая 2025
|
последняя новость: 00:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 мая 2025
|
04 мая 2025
|
последняя новость: 00:19
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хуситы объявили о новой цели – добиться воздушной блокады Израиля

Хуситы
время публикации: 04 мая 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 23:04
Хуситы объявили о новой цели – добиться воздушной блокады Израиля
Nati Shohat/Flash90

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа вечером 4 мая объявил, что хуситы будут добиваться "полной воздушной блокады Израиля" с помощью ракетных ударов по международному аэропорту "Бен-Гурион".

По его словам, эти атаки являются ответом на решение Израиля расширить операцию в секторе Газы.

Утром 4 мая ракета, запущенная из Йемена, упала недалеко от 3-го Терминала аэропорта "Бен Гурион". ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования, которое возглавлял командующий ВВС генерал-майор Томер Бар. В ходе расследования установлено, что системы обнаружения, задействования ракеты-перехватчика и оповещение тыла сработали исправно. Предполагается, что в ракете-перехватчике произошел точечный технический сбой. Также отмечается, что с начала войны ВВС ЦАХАЛа перехватили десятки выпущенных с йеменской территории ракет. 95% перехватов были успешными.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

ЦАХАЛ публикует первые выводы расследования обстрела "Бен-Гуриона"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

Ракета, запущенная из Йемена, упала в "Бен-Гурионе"