ЦАХАЛ публикует первые выводы расследования обстрела "Бен-Гуриона"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении предварительного расследования падения выпущенной йеменскими хуситами ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Возглавлял расследование командующий ВВС генерал-майор Томер Бар.

Установлено, что системы обнаружения, задействования ракеты-перехватчика и оповещение тыла сработали исправно. Предполагается, что в ракете-перехватчике произошел точечный технический сбой.

Также отмечается, что с начала войны ВВС ЦАХАЛа перехватили десятки выпущенных с йеменской территории ракет. 95% перехватов были успешными.