ЦАХАЛ публикует первые выводы расследования обстрела "Бен-Гуриона"
время публикации: 04 мая 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 21:39
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении предварительного расследования падения выпущенной йеменскими хуситами ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Возглавлял расследование командующий ВВС генерал-майор Томер Бар.
Установлено, что системы обнаружения, задействования ракеты-перехватчика и оповещение тыла сработали исправно. Предполагается, что в ракете-перехватчике произошел точечный технический сбой.
Также отмечается, что с начала войны ВВС ЦАХАЛа перехватили десятки выпущенных с йеменской территории ракет. 95% перехватов были успешными.
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