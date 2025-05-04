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Израиль

ЦАХАЛ публикует первые выводы расследования обстрела "Бен-Гуриона"

Хуситы
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 мая 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 21:39
ЦАХАЛ публикует первые выводы расследования обстрела "Бен-Гуриона"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении предварительного расследования падения выпущенной йеменскими хуситами ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Возглавлял расследование командующий ВВС генерал-майор Томер Бар.

Установлено, что системы обнаружения, задействования ракеты-перехватчика и оповещение тыла сработали исправно. Предполагается, что в ракете-перехватчике произошел точечный технический сбой.

Также отмечается, что с начала войны ВВС ЦАХАЛа перехватили десятки выпущенных с йеменской территории ракет. 95% перехватов были успешными.

Израиль
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