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Израиль

"Мако": учителя недовольны соглашением с минфином и грозятся в понедельник "заболеть"

Забастовка
время публикации: 04 мая 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 22:48
"Мако": учителя недовольны соглашением с минфином и грозятся в понедельник "заболеть"
Ayal Margolin/Flash90

Сотни учителей и воспитателей детских садов недовольны достигнутым соглашением с минфином по зарплатам и угрожают завтра не выйти на работу. По информации сайта "Мако", многие педагоги уже получили справки о болезни.

По данным этого источника, после сообщения об отмене забастовки директора сотен школ разослали родителям уведомления о том, что учебные заведения завтра не будут работать. "К сожалению, завтра никого из педагогического состава не будет. Пожалуйста, не отправляйте детей завтра в школу", – цитирует "Мако" одно из сообщений.

Ответственный за зарплаты в министерстве финансов Эфи Малкин направил местным властям и министерству образования циркуляр, в котором говорится, что дни отсутствия педагогов на работе в ближайшие дни (по болезни или в рамках забастовки) не будут оплачиваться.

Вечером 4 мая профсоюз учителей объявил о прекращении забастовочных санкций в школах и детских садах после достижения компромиссного соглашения с министерством финансов. В рамках соглашения сокращение зарплат учителей составит 1-1,5% вместо 3,3%. Кроме того, учителя получат несколько выходных дней.

На данный момент не ясно, как именно минфин будет реализовывать этот компромисс, учитывая, что он обойдется госказне в несколько сотен миллионов шекелей.

Кроме того, этот компромисс может стать прецедентом для учителей старших классов и для врачей, а также для всех других госслужащих.

Израиль
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