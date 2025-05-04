Террорист, готовивший покушение на Бен-Гвира, приговорен к пяти годам тюрьмы

Окружной суд в Беэр-Шеве огласил приговор Сауду Абу Лабану, жителю Рахата, задержанному по подозрению в подготовке к совершению серии терактов.

Помимо прочего Абу Лабан готовил покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также похищение военнослужащего.

В рамках внесудебной сделки, суд приговорил террориста к пяти годам тюремного заключения, а также году заключения условно и штрафу в размере трех тысяч шекелей.

Суд также отменил обвинение Абу Лабана во вступлении в преступный сговор с врагом. Он признан виновным в "раскрытии секретов преступным элементам".

Ранее сообщалось, что Абу Лабан был частью группировки, готовившей покушение на министра Бен-Гвира при помощи РПГ.

Сделка была достигнута после того, как возникли серьезные доказательные трудности в ходе судебного процесса. Адвокат утверждал, что признание было получено от Абу Лабана путем давления на мать арестованного. Также ему инкриминировалось хранения оружия и боеприпасов, которые у него обнаружены не были.

В ответ на приговор Итамар Бен-Гвир заявил: "Прокуратура делает меня легитимной целью, и не только меня, но и всех министров правительства Израиля. Речь идет о позорной сделке". Он добавил, что с ним "никто не посоветовался, как это должно быть, в соответствии с законом".