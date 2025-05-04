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Израиль

ДТП на шоссе 6: погиб палестинец, еще четверо палестинцев ранены

ДТП
время публикации: 04 мая 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 18:18
ДТП на шоссе 6: погиб палестинец, еще четверо палестинцев ранены
Пресс-служба МАДА

Грузовик столкнулся с микроавтобусом на шоссе 6 возле развязки Ирон, в результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб палестинец в возрасте около 45 лет, еще четверо палестинцев получили ранения.

По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате столкновения вся задняя часть микроавтобуса была смята. К прибытию машины скорой помощи мужчина в возрасте примерно 45 лет лежал на дороге, у него не было пульса и дыхания.

После медицинского осмотра медики были вынуждены констатировать его смерть от множественных критических травм. Еще несколько пассажиров микроавтобуса получили легкие травмы. После оказания им неотложной помощи, их передали сотрудникам "Красного полумесяца".

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