Израильский автомобиль забросали камнями в окрестностях Иерусалима, двое пострадавших

Двое израильтян в возрасте около 20 лет получили легкие травмы в результате забрасывания камнями их автомобиля в окрестностях Иерусалима.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавшие сообщили об инциденте по телефону, и самостоятельно прибыли к перекрестку Гиват-Асаф, где их уже ждала машина скорой помощи.

Оказав пострадавшим неотложную помощь, медики повезли их в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.