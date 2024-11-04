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Израиль

Израильский автомобиль забросали камнями в окрестностях Иерусалима, двое пострадавших

время публикации: 04 ноября 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 12:33
Израильский автомобиль забросали камнями в окрестностях Иерусалима, двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

Двое израильтян в возрасте около 20 лет получили легкие травмы в результате забрасывания камнями их автомобиля в окрестностях Иерусалима.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавшие сообщили об инциденте по телефону, и самостоятельно прибыли к перекрестку Гиват-Асаф, где их уже ждала машина скорой помощи.

Оказав пострадавшим неотложную помощь, медики повезли их в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

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