Ряд СМИ требуют через суд публикации информации об утечке секретных документов

Руководство 12 канала ИТВ, а также руководство концерна "Едиот Ахронот" обратились в суд с просьбой позволить публикацию информации о существующей напряженности между политическим и военным руководсвом страны по поводу утечки секретных документов.

Сообщается, что советники главы правительства обратились за консультацией к адвокату Амиту Хададу по данному вопросу. Речь идет об обеспокоенности в системе безопасности обращением с секретными документами во время войны и многочисленными утечками секретных данных.

С самого начала войны "Железные мечи" израильскими военнослужащими были собраны в секторе Газы тысячи документов, некоторые из них имеют высокий уровень секретности и требуют особого обращения во избежание утечки информации.

Документы были переданы для дальнейшей работы разведке и службам безопасности, но в том или ином виде их содержание становится достоянием общественности – что ставит под угрозу ход военных действий и жизни военнослужащих.