Полиция провела обыск в обменнике в Меа-Шеарим, изъяв валюту на шесть миллионов шекелей

В ходе операции отдела по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ) и отдела киберпреступлений в ЛАХАВ-433 был проведен обыск в обменном пункте в Меа-Шеарим в Иерусалиме, владельцы которого подозреваются в отмывании денег и укрывательстве доходов от налоговых органов.

По предположению полиции, обменный пункт используется для мошенничества и отмывания денег через цифровые кошельки и криптовалюту.

Двое подозреваемых были арестованы, суд продлил срок их содержания под стражей на несколько дней. В ходе обыска полицией было изъято многочисленное имущество, включая наличные деньги в израильской и зарубежной валюте и криптовалюту на сумму более шести миллионов шекелей. Следствие подозревает, что эти деньги были получены преступным путем.