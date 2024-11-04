x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция провела обыск в обменнике в Меа-Шеарим, изъяв валюту на шесть миллионов шекелей

время публикации: 04 ноября 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 17:44
Полиция провела обыск в обменнике в Меа-Шеарим, изъяв валюту на шесть миллионов шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции отдела по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ) и отдела киберпреступлений в ЛАХАВ-433 был проведен обыск в обменном пункте в Меа-Шеарим в Иерусалиме, владельцы которого подозреваются в отмывании денег и укрывательстве доходов от налоговых органов.

По предположению полиции, обменный пункт используется для мошенничества и отмывания денег через цифровые кошельки и криптовалюту.

Двое подозреваемых были арестованы, суд продлил срок их содержания под стражей на несколько дней. В ходе обыска полицией было изъято многочисленное имущество, включая наличные деньги в израильской и зарубежной валюте и криптовалюту на сумму более шести миллионов шекелей. Следствие подозревает, что эти деньги были получены преступным путем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Владельцы обменников подозреваются в отмывании сотен миллионов шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2024

Арестованы мошенники, обещавшие пожилым людям "найти их потерянные деньги"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 21 апреля 2024

Минсвязи Израиля запретит подмену исходящего номера, используемую для "русского мошенничества"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 18 марта 2024

"Русское мошенничество": родители, которые учили нас не верить мошенникам, теперь попадаются сами