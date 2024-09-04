Гилад Эрдан возглавит "Всемирный Маген Давид Адом"

Завершающий свою каденцию в качестве посла Израиля в ООН Гилад Эрдан назначен президентом организации "Всемирный Маген Давид Адом" – "МАДА Олами". В рамках своей должности Гилад Эрдан будет продвигать интересы МАДА во всем мире и будет представлять организацию на международных форумах и мероприятиях высокого уровня.

К исполнению своих обязанностей он приступит сразу после завершения четырехлетней каденции в качестве посланника Израиля в ООН.

Ранее Эрдан занимал должности посла Израиля в США, министра внутренней безопасности, министра по защите тыла, министра связи, министра внутренних дел, министра по вопросам стратегии и пропаганды, министра регионального сотрудничества и министра экологии. В течение 17 лет Гилад Эрдан был депутатом Кнессета.