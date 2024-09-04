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Израиль

Полиция испытает систему мониторинга воздушного пространства для массовых акций

время публикации: 04 сентября 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 15:02
Полиция испытает систему мониторинга воздушного пространства для массовых акций
Michael Giladi/Flash90

В субботу, 7 сентября, полиция проведет пилотные испытания новой системы мониторинга воздушного пространства, которая призвана охранять общественное спокойствие и безопасность во время массовых мероприятий, таких как демонстрации, концерты и другие большие скопления людей.

В связи с этим с 17:00 в субботу, 7 сентября до 02:00 воскресенья, 8 сентября полеты дронов будут запрещены в радиусе одного километра от перекрестка улиц Бегин и Каплан в Тель-Авиве, где пройдет очередная демонстрация в поддержку семей заложников с требованиями немедленного заключения сделки.

Операторы беспилотников, желающие провести полет в указанной зоне и принять участие в экспериментальной отладке системы мониторинга, могут получить на это разрешение, отправив необходимые данные по указанной ссылке.

Израиль
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