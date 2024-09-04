Осторожно, фишинг: сообщения от имени "Битуах Леуми" с просьбой обновить свои данные

В последние дни многие израильтяне получили сообщение от имени "Битуах Леуми", в котором утверждается, что им необходимо обновить или подтвердить свои личные данные на сайте Института национального страхования.

Линк в этих сообщениях ведет на сайт, повторяющий дизайн официального сайта "Битуах Леуми" с полями для ввода личных данных пользователя. "Битуах Леуми" официально сообщает: речь идет о фейковых сообщениях, цель которых – получить личные данные граждан для использования их в злонамеренных целях.

Напоминаем, что сайты государственных организаций размещаются исключительно на домене gov.il, никакие другие, даже "очень похожие" названия, такие как, к примеру, btlgov.il.net и подобные им, даже включающие в "название" буквы govil – не являются официальными сайтами, и оставлять личные данные на них ни в коем случае нельзя.

Настоятельно рекомендуется не нажимать на ссылки в сообщениях с неизвестных номеров, нельзя устанавливать на своем телефоне или компьютере программы, предлагаемые по этим ссылкам, и оставлять свои данные, включая данные удостоверения личности и номера кредитных карт, на неизвестных сайтах.

Важно: если к вам обратились от имени какой-либо организации, включая полицию, банки, "Битуах Леуми", кредитные компании и так далее, следует прекратить разговор и связаться напрямую с этой организацией, чтобы подтвердить или опровергнуть факт обращения к вам.