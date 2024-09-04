Галант об операции "Летние лагеря": "Мы косим траву – настанет момент вырвать ее с корнями"

Министр обороны Йоав Галант провел заседание по оценке ситуации в штабе 431-й территориальной бригады "Менаше", которая действует в районе Дженина и Туль-Карема. На заседании присутствовали командующий штабом Центрального военного округа Ави Блот, командир дивизии Иудеи и Самарии бригадный генерал Яки Дольф и другие высокопоставленные офицеры.

После оценки ситуации, Галант посетил оперативный штаб бригады "Кфир", где получил отчет о деятельности бригады в ходе антитеррористической операции "Летние лагеря".

"Пробуждение террора в Иудее и Самарии – это проблема, к которой мы должны быть готовы в любой момент, – отметил Галант. – Процесс превентивных нападений с целью предотвращения террора – это основная задача. Мы сейчас, по сути, косим траву, но настанет момент, когда мы вырвем ее с корнем, мы обязаны это сделать".

Министр обороны подчеркнул, что различным индикациям пробуждения террора в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, таких как заминированные автомобили и обстрелы отовсюду, необходимо положить конец.

"Эти террористические группировки, как бы они себя не называли – в Нур аш-Шамсе, или в Туль-Кареме, или в Фарахе, или в Дженине – все они должны быть уничтожены, каждый террорист должен быть ликвидирован, если он сопротивляется аресту. Другого выхода нет, задействуйте все силы и всех, кто потребуется", – подчеркнул министр обороны.