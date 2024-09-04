Четверо членов семьи Хецрони, убитые в "черную субботу", похоронены в кибуце Беэри
время публикации: 04 сентября 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 17:58
69-летний Авия Хецрони из Беэри, врач скорой помощи, и его сестра, 73-летняя Аяла, были убиты террористами ХАМАСа вместе с 12-летними внуками Авии, Лиэль и Янаем.
В среду, 4 сентября, они были перезахоронены на кладбище родного кибуца: их останки были перенесены с временного кладбища в кибуце Ревивим в Негеве.
Ссылки по теме