Четверо членов семьи Хецрони, убитые в "черную субботу", похоронены в кибуце Беэри

69-летний Авия Хецрони из Беэри, врач скорой помощи, и его сестра, 73-летняя Аяла, были убиты террористами ХАМАСа вместе с 12-летними внуками Авии, Лиэль и Янаем.

В среду, 4 сентября, они были перезахоронены на кладбище родного кибуца: их останки были перенесены с временного кладбища в кибуце Ревивим в Негеве.