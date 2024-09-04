Протестующие попытались сорвать визит министра образования в школу. Двое задержаны

Двое участников акции протеста задержаны полицией по подозрению в нападении: группа демонстрантов поджидала министра образования Йоава Киша, который прибыл с визитом в школу в Кфар-Менахем, и попытались сорвать его визит.

Демонстранты, заранее узнавшие о приезде министра в школу кибуца Кфар-Менахем, в которой учатся эвакуированные из кибуца Нир-Оз дети, и собрались возле здания школы с плакатами и мегафонами. "Что вы сделали для Нир-Оз? – выкрикивали участники акции. – Вы вообще знаете, где это?"

Участники демонстрации держали плакаты с изображением похищенных и израильские флаги, они требовали немедленного заключения сделки по освобождению заложников и отставки правительства. Двое участников акции были задержаны за нападение и попытку нападения.