Яир Лапид раскритиковал договора с учителями, и ему напомнили, что это его достижение

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид попал в неловкую ситуацию, опубликовав очередное критикующее правительство "Ликуда" высказывание в своем официальном аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер").

"Предложение правительства, согласно которому в учительской будут вместе сидеть преподаватели, работающие по индивидуальным договорам и зарабатывающие больше, и учителя, посвятившие преподаванию всю свою жизнь и зарабатывающие меньше – это оскорбление профессии учителя и оскорбление людей, посвятивших свою жизнь обучению наших детей, – написал Яир Лапид. – Если у правительства есть лишние деньги, они могут поднять зарплату учителям: они этого заслуживают".

Бывший депутат Кнессета 24-го созыва Абир Кара ("Ямина"), прокомментировал возмущенный статус Лапида: "Вообще-то, это то самое соглашение, которое мы продвигали в нашем правительстве".

Министр образования Йоав Киш тоже пришел в комментарии, чтобы освежить память лидера "Еш Атид": "К вашему сведению, когда вы были сменным главой правительства, было подписано соглашение между правительством и профсоюзом учителей, и это соглашение включало пункт об индивидуальных контрактах. Вы настаивали на важности этого пункта. Поймите, этот пункт полностью идентичен тому, из-за которого Ран Эрез парализовал сейчас всю систему образования средних и старших классов, нанеся ущерб израильским школьникам. Так что нет, это не оскорбление профессии и не оскорбление людей, как вы утверждаете. Единственное оскорбление в том, что вы понятия не имеете, какие соглашения подписывало ваше правительство".

Другие пользователи социальной сети присоединились к обсуждению: "Очень рекомендую поинтересоваться деятельностью предыдущего правительства". "Пусть кто-нибудь расскажет Лапиду, что правительство под его руководством (он был премьером в октябре 2022!) подписало соглашение с профсоюзом учителей, включающее индивидуальные контракты, написал журналист экономического издания "Глобс" Идан Эрец. – И знаете что? Я вас за это очень хвалил. Так же, как я хвалю нынешнее правительство, которое настаивает на этом в переговорах с профсоюзом учителей".

"Братан, ты это что-то, – написал еще один пользователь, добавив к своей реплике скриншот из того же самого аккаунта Яира Лапида в период его пребывания на посту премьера. – Правительство под твоим руководством подписало соглашение с Яфой Бен-Давид, в котором есть пункт, позволяющий индивидуальные контракты для учителей".

"Вы – оскорбление разума этого народа", – гласит еще один комментарий. "Погодите, а в "Едиот" вы получали ту же зарплату, как и остальные журналисты? – интересуется еще один пользователь. – А как ведущий 2 канала ИТВ? На любом уважающем себя рабочем месте зарплата соответствует способностям человека. Это просто дурацкий популизм, как всегда".