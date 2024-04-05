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Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 13 подозреваемых, убит боевик, размечен дом террориста

время публикации: 05 апреля 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 12:06
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 13 подозреваемых, убит боевик, размечен дом террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

5 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Туль-Кареме, Нур аш-Шамсе, Ятте, Дуре. Конфискованы оружие и боеприпасы. В Нур аш-Шамсе был застрелен боевик, бросивший в бойцов взрывное устройство.

В Дуре,к югу от Хеврона, размечен для последующего разрушения дом террориста Муамана Файеза Масалмэ, совершившего несколько дней назад теракт в Ган-Явне, в результате которого погиб 34-летний Лидор Леви.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3700 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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