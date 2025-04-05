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Израиль

Психологический террор: ХАМАС обнародовал новое видео с заложниками

Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 апреля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 19:32
Психологический террор: ХАМАС обнародовал новое видео с заложниками
Chaim Goldberg/Flash90

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видео, на котором видны заложники Бар Куперштейн и Максим Харкин, которые находятся в плену 549 дней. По просьбе штаба семей похищенных, видео или его фрагменты будут опубликованы только с разрешения семей заложников.

Бару Куперштейну 22 года, из Холона, был похищен на фестивале около Реим.

35-летний Максим Харкин – из Тират а-Кармеля. Он – гражданин Израиля, репатриант из Украины, получивший гражданство РФ.

Ранее пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда заявил газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", что "не менее половины живых заложников находятся в тех районах Газы, население которых ЦАХАЛ потребовал эвакуировать в последние дни".

"Мы решили не переводить заложников из этих районов и держать их там, соблюдая меры безопасности", – заявил Абу Убайда, добавив, что Израиль должен "немедленно договориться об их эвакуации или освобождении".

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