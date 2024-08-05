Нетаниягу проводит в "Кирие" совещание с представителями системы безопасности и разведки

Биньямин Нетаниягу проводит в "Кирие" совещание с представителями системы безопасности и разведывательного сообщества, посвященное возможному ответному удару Ирана и его прокси в регионе.

По данным новостной службы N12, в Израиле пока не знают, будет ли планируемая атака согласована между Ираном и "Хизбаллой, или каждый из акторов будет действовать по своему усмотрению.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, источники в системе безопасности полагают, что Иран пока не принял окончательного решения о масштабе ответного удара по Израилю. И, возможно, на принятие решения уйдет еще несколько дней.

По данным новостной службы "Кан", в "Кирие" обсуждается не только отражение атаки с территории Ирана, но и возможность нанесения быстрого ответного удара, а также действия Израиля в случае эскалации ситуации на нескольких фронтах.