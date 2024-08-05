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Ариэлю Бибасу, находящемуся в плену ХАМАСа, сегодня исполняется 5 лет. Марш в его честь в Тель-Авиве

время публикации: 05 августа 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 19:31
Ариэлю Бибасу, находящемуся в плену ХАМАСа, сегодня исполняется 5 лет. Марш в его честь в Тель-Авиве
Chaim Goldberg/Flash90

Тысячи людей принимают участие в марше в Тель-Авиве, чтобы выразить поддержку семьям похищенных и отметить 5-й день рождения Ариэля Бибаса, находящегося в плену ХАМАСа уже девять месяцев.

В последний, мирный Пурим, Ариэль выбрал для себя костюм Бэтмена. "Я лечу и спасаю людей", – слова, сказанные мальчиком во время того праздника, сегодня написаны на центральном плакате, который несут демонстранты.

Пина Бибас-Кешет, мать Ярдена Бибаса и бабушка Ариэля, выступила на митинге на Площади похищенных. "Прошло девять месяцев с тех пор, как тебя забрали у нас плохие люди. Мир вокруг нас продолжает вращаться, но время будто бы замерло. Я молюсь как о величайшем даре о том, чтобы поскорее обнять тебя и всю нашу семью. И я жду, когда это станет реальностью", – сказала она.

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