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Израиль

Беспорядки в Тель а-Шомере: харедим протестуют против призыва в армию

время публикации: 05 августа 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 09:35
Беспорядки в Тель а-Шомере: харедим протестуют против призыва в армию
Avshalom Sassoni/Flash90

Утром в понедельник, 5 августа, сотни ультраортодоксов приняли участие в акции протеста в Тель а-Шомере, рядом с призывным пунктом. Манифестация была приурочена к началу призыва харедим в армию и на альтернативную службу.

Для наведения порядка была вызвана полиция, в том числе конная. Произошли столкновения. Несколько нарушителей были задержаны.

Израиль
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