Израиль планирует увеличение поставок товаров в Газу и распределение через частных торговцев

Координатор действий правительства Израиля на территориях (COGAT) уведомляет о создании механизма, который позволит обеспечить ввоз товаров в сектор Газы для последующего их распределения через работающих на территории анклава частных торговцев.

Речь идет о "постепенном и контролируемом возобновлении ввоза грузов через частный сектор", поясняется в сообщении COGAT.

Планируется увеличение объемов поступающей в сектор Газа помощи и снижение зависимости от сбора помощи ООН и международными организациями. При этом будет сделано все возможное, чтобы исключить ХАМАС из процесса поставки товаров в Газу.

Судя по сообщению COGAT, определен список местных торговцев, отвечающих "определенным критериям" и прошедших проверку безопасности, которые будут вовлечены в этот процесс.

Среди поставляемых товаров будут основные виды продовольствия, детское питание, фрукты и овощи, предметы личной гигиены. Все поставляемые товары будут проходить проверку перед поставкой в анклав. Оплата будет осуществляться посредством контролируемых банковских переводов.