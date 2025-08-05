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Израиль

Израиль планирует увеличение поставок товаров в Газу и распределение через частных торговцев

Газа
Израиль
время публикации: 05 августа 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 09:37
Израиль планирует увеличение поставок товаров в Газу и распределение через частных торговцев
Ali Hassan/Flash90

Координатор действий правительства Израиля на территориях (COGAT) уведомляет о создании механизма, который позволит обеспечить ввоз товаров в сектор Газы для последующего их распределения через работающих на территории анклава частных торговцев.

Речь идет о "постепенном и контролируемом возобновлении ввоза грузов через частный сектор", поясняется в сообщении COGAT.

Планируется увеличение объемов поступающей в сектор Газа помощи и снижение зависимости от сбора помощи ООН и международными организациями. При этом будет сделано все возможное, чтобы исключить ХАМАС из процесса поставки товаров в Газу.

Судя по сообщению COGAT, определен список местных торговцев, отвечающих "определенным критериям" и прошедших проверку безопасности, которые будут вовлечены в этот процесс.

Среди поставляемых товаров будут основные виды продовольствия, детское питание, фрукты и овощи, предметы личной гигиены. Все поставляемые товары будут проходить проверку перед поставкой в анклав. Оплата будет осуществляться посредством контролируемых банковских переводов.

Израиль
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