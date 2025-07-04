"Я этим не доволен". Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Дональд Трамп, комментируя результаты своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, признал, что ему не удалось достичь прогресса на переговорах. "Мы говорили по телефону. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многом, в том числе об Иране. И мы также говорили, как вы понимаете, о войне в Украине. И я этим недоволен. Я не рад тому, что война продолжается", – заявил Трамп журналистам перед поездкой в Айову.

На вопрос, удалось ли ему как посреднику добиться прорыва на переговорах по прекращению боевых действий в Украине, Трамп ответил: "Нет. Я сегодня с ним не добился никакого прогресса", – цитирует президента США издание The Hill.

Разговор с Путиным состоялся после того, как днем ранее стало известно о прекращении поставок Украине некоторых видов ракет и боеприпасов из-за истощения запасов Пентагона. На вопрос об этом решении Трамп сказал: "Мы даем оружие и мы работаем с ними, мы пытаемся им помочь. Вы знаете, что Байден, давая им оружие, опустошил страну. Поэтому мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя".

Говоря о Ближнем Востоке и предстоящей встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Трамп сказал: "Я хочу, чтобы жители Газы были в безопасности. Это важнее всего. Они прошли через ад". При этом он не стал отвечать на вопрос о том, какие из его планов относительно участия США в жизни Газы по-прежнему актуальны.