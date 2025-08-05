Глава Генштаба принял решение о прекращении практики продления службы после демобилизации

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир в соответствии с рекомендацией комиссии под руководством генерал-майора резерва Амира Абулафии и с рекомендацией командующего сухопутными войсками генерал-майора Надава Лотана постановил: для бойцов специальных подразделений и пехотных разведподразделений, которые прошли специальную подготовку и участвуют в боевых действиях, не будет никак изменена модель службы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что бойцы будут служить так же, как было принято до сих пор в их подразделениях. Модель продления службы будет вводиться постепенно для бойцов, которые проходят подготовку и для тех, кто еще не был призван.

В связи с интенсивными боевыми действиями, которые вел ЦАХАЛ в течение последних двух лет на нескольких фронтах одновременно, было решено дать бойцам передышку и прекратить задержку демобилизации – для всех бойцов сухопутных войск, начиная с ноября 2025 года.

Было также установлено, что бойцы пехотных разведрот после срока демобилизации продлят свою службу примерно на четыре дополнительных месяца – это решение распространяется на призвавшихся с августа 2024 года, которые сейчас находятся на курсах подготовки.

Бойцы спецподразделений сухопутных сил, призванные с августа 2024 года и далее, будут вначале служить восемь месяцев контрактной службы ("кева"). Позднее глава Генштаба взвесит возможность продления этого срока до 12 месяцев – для бойцов "коммандо" и "Яалом".

Данная программа будет реализована поэтапно, она будет адаптирована к следующим подразделениям: РАМБАД ("многодоменное подразделение"), "Окец", бригада "Коммандос" и подразделение "Яалом". Дополнительные детали и сроки будут переданы бойцам в из подразделениях, им предоставят также информацию об их правах и льготах, на которые они будут иметь право при переходе на сверхсрочную службу.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что реализация этих решений поможет сохранить боевую готовность спецподразделений ЦАХАЛа и использовать боевой и профессиональный опыт бойцов, сохранит качество и эффективность деятельности подразделений и даст необходимую передышку резервистам.