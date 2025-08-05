Посол Польши вызван в МИД Израиля после резкой критики со стороны Варшавы

Премьер-министра Польши Дональд Туск и МИД Польши подвергли резкой критике власти Израиля в связи с ситуацией в секторе Газы. На эту критику отреагировал израильский МИД.

"После неприемлемых заявлений премьер-министра Польши и МИД Польши, по распоряжению главы МИД Израиля Гидеона Саара посол Польши в Израиле Мацей Хуня был вызван в МИД для официального демарша главы политико-стратегического управления", – говорится в заявлении МИД Израиля.

"В заявлениях польской стороны Израиль ложно обвинялся в использовании голода в качестве оружия в Газе и содержались возмутительные упоминания концентрационных лагерей. Израиль решительно отвергает эти обвинения и ожидает, что Польша воздержится от использования формулировок, искажающих историю и оскорбляющих память жертв Холокоста", – сказано в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

"Глава управления подчеркнул, что Израиль борется с террористической организацией, которая открыто стремится к убийству евреев и израильтян, а также к уничтожению Государства Израиль. Израиль действует в соответствии с международным гуманитарным правом и значительно активизировал свои усилия по оказанию гуманитарной помощи, включая направление дополнительных гуманитарных конвоев в сектор Газа, гуманитарные паузы, открытие безопасных путей движения гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры и сбросе гуманитарной помощи с воздуха, в том числе в координации с Европейским союзом", – отмечает МИД Израиля.

"Не случайно, что в последние дни польское правительство решило, используя вызывающие тревогу термины, возбудить память о Холокосте. Сохранение святости Холокоста и предотвращение его политизации или преуменьшения – дело не только Израиля. Это общая моральная ответственность и фундаментальный интерес самой Польши. Израиль рассчитывает на конструктивный диалог, основанный на фактах, а не на пропаганде ХАМАСа", – резюмирует израильский МИД.