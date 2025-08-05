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Израиль

После более 20 лет отказа в разводе благодаря вмешательству президента женщина получила гет

Раввинат
Ицхак Герцог
Социальные проблемы
время публикации: 05 августа 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 20:38
После более 20 лет отказа в разводе благодаря вмешательству президента женщина получила гет
Miriam Alster/FLASH90

Раввинский суд Цфата утвердил выдачу гета (религиозного развода) женщине, которой муж отказывался дать развод в течение более 20 лет – вследствие чего она оставалась в статусе "агуна" ("соломенная вдова") и не имела права повторно выйти замуж. Надо отметить, что мужа статус "агинута" затрагивает в меньшей мере, нежели жену. Отказ жены от гета или ее неправоспособность принять его, а также бесследное исчезновение жены оставляют мужу законную возможность получить от раввинского суда, при определенных условиях, разрешение вступить во второй брак.

В вышеназванном же случае супруги поженились в США в 1997 году, у них родились трое детей. В 2002 году жена подала на развод в раввинский суд в США, но муж отказался явиться на слушание. В 2011 году, когда мужчина прибыл в Израиль на бар-мицву сына, жена подала иск о разводе в израильский раввинский суд.

Против ее мужа, отказавшегося дать развод, был выдан запрет на выезд из страны. В 2012 году он был арестован и отправлен в тюрьму за отказ дать гет, он отбыл семь лет заключения. В 2021 году прокуратура вновь подала обвинительное заключение против мужчины, обвинив его в нарушении судебного запретительного ордера, он был приговорен к 18 месяцам заключения.

Мужчина подал апелляцию, но она была отклонена. Представляющий его адвокат Авраам Софер от службы общественной защиты обратился в раввинский суд с предложением о сделке: мужчина предоставит жене гет при условии, что получит помилование от президента и будет освобожден из тюрьмы.

Президент Израиля Ицхак Герцог после получения соответствующей рекомендации от отдела помилований и министра юстиции, принял решение в интересах женщины смягчить наказание мужчины в обмен на развод. На заседании раввинского суда он подписал гет, и тогда ему было передано письмо о смягчении наказания от имени президента страны.

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