Грумер из Иерусалима подозревается в домогательствах к несовершеннолетним

30-летний Амит Шошан из Иерусалима, работающий грумером (парикмахером для собак) подозревается в совершении развратных действий в отношении прохожих и владельцев собак, в большинстве своем несовершеннолетних. Преступления совершались в принадлежащей подозреваемому парикмахерской для собак в районе Бейт а-Керем в Иерусалиме, сообщает mako.co.il.

Сотрудники полиции прибыли в понедельник днем в парикмахерскую для собак после жалобы о том, что грумер совершил непристойные действия, сопровождаемые высказываниями сексуального характера, в отношении 16-летней девочки, которая привела к нему на стрижку свою собаку.

После допроса подозреваемый был заключен под стражу. В полиции отмечают, что это не первый случай, когда Амит Шошан подозревается в совершении сексуализированного насилия как в своей парикмахерской, так и в общественных местах.

Суд продлил срок предварительного ареста грумера на три дня, разрешив публикацию его имени. Полиция призывает всех, кто пострадал от нарушений со стороны подозреваемого обратиться в полицию по месту жительства или позвонить в участок Мория по телефону 02-5683200.