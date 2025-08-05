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Израиль

Грумер из Иерусалима подозревается в домогательствах к несовершеннолетним

Полиция
Сексуальное насилие
Иерусалим
время публикации: 05 августа 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 19:23
Грумер из Иерусалима подозревается в домогательствах к несовершеннолетним
David Cohen Flash90

30-летний Амит Шошан из Иерусалима, работающий грумером (парикмахером для собак) подозревается в совершении развратных действий в отношении прохожих и владельцев собак, в большинстве своем несовершеннолетних. Преступления совершались в принадлежащей подозреваемому парикмахерской для собак в районе Бейт а-Керем в Иерусалиме, сообщает mako.co.il.

Сотрудники полиции прибыли в понедельник днем в парикмахерскую для собак после жалобы о том, что грумер совершил непристойные действия, сопровождаемые высказываниями сексуального характера, в отношении 16-летней девочки, которая привела к нему на стрижку свою собаку.

После допроса подозреваемый был заключен под стражу. В полиции отмечают, что это не первый случай, когда Амит Шошан подозревается в совершении сексуализированного насилия как в своей парикмахерской, так и в общественных местах.

Суд продлил срок предварительного ареста грумера на три дня, разрешив публикацию его имени. Полиция призывает всех, кто пострадал от нарушений со стороны подозреваемого обратиться в полицию по месту жительства или позвонить в участок Мория по телефону 02-5683200.

Израиль
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