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Израиль

Экс-глава ШАБАКа: Нетаниягу требовал прослушивать телефоны начальника Генштаба и главы "Мосада"

Биньямин Нетаниягу
Оборонка
Правительство
время публикации: 05 декабря 2024 г., 22:28 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 22:28
Бывший глава ШАБАКа Йорам Коэн
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший глава ШАБАКа Йорам Коэн в интервью телеканалу "Кешет-12" рассказал, что 13 лет назад премьер-министр Биньямин Нетаниягу просил установить на прослушивание телефоны Бени Ганца, который в тот период был начальником Генштаба, и Тамира Прадо, возглавлявшего "Мосад".

В сообщении телеканала отмечалось, что в те годы представители системы безопасности, занимающие высокие посты и посвященные в детали важных проектов, должны были подписывать документ "о неразглашении". В том же документе содержался пункт, позволяющий прослушивать их личные телефоны и передавать распечатки разговоров премьер-министру. По данным телеканала, было несколько человек, которые, обнаружив пункт о прослушке, отказывались подписывать документ.

Из канцелярии премьер-министра телеканалу сообщили, что политику допуска определяют ШАБАК и ответственный за безопасность в министерстве обороны. Канцелярия премьер-министра действует в соответствии с установленными ими правилами. При этом в канцелярии подчеркнули, что премьер-министру ни разу не передавались распечатки телефонных разговоров.

Израиль
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