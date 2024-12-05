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Израиль

Полиция не разрешила демонстрации на Каплан: "Вы заявляете больше участников, чем приходят"

Полиция
Акции протеста
время публикации: 05 декабря 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 17:52
Полиция не разрешила демонстрации на Каплан: "Вы заявляете больше участников, чем приходят"
Yonatan Sindel/Flash90

Из-за недостаточного количества участников полиция не разрешила проведение антиправительственной демонстрации на перекрестке Каплан в Тель-Авиве, и предложила организаторам акции более "скромную" площадку.

Как сообщает в четверг, 5 декабря, КАН–"Хадашот", в последние недели демонстрации на Каплан не проводились в связи с инструкциями Управления тылом, и теперь полиция отказывается утвердить проведение демонстрации, поскольку количество протестующих на практике значительно меньше заявленного организаторами, и оно не оправдывает перекрытие центрального перекрестка Тель-Авива.

Когда организация "Хофши бе-Арцену" ("Свободный в нашей стране") обратилась в полицию с просьбой разрешить демонстрацию, полиция отказалась, аргументируя следующим образом: "опыт предыдущих недель показывает, что фактически приходит значительно меньше людей, чем заявляют организаторы".

"Хофши бе-Арцену" предложили в качестве альтернативы провести демонстрацию возле с воротами Бегин центральной военной базы Генштаба Кирия в Тель-Авиве, где проходят еженедельные демонстрации семей заложников.

Организаторы антиправительственных демонстраций возмутились, заявив, что полиция пытается "ослабить протест" и удалить его с его законного места, ставшего за последний год символом – перекрестка Каплан. Полиция же отвечает, что решение принято исключительно из оперативных соображений.

Депутат Кнессета Наама Лазими ("Авода") заявила, что речь идет о политическом решении, принятом "под давлением преступного министра Бен-Гвира". "Вместо того, чтобы делать свою работу и бороться с заполонившей улицы тяжкой преступностью, полиция занимается преследованием демонстрантов, чтобы угодить жалким политическим интересам".

Пресс-служба полиции опровергает эти претензии: "Была подана заявка на проведение акции с участием 50 тысяч протестующих, однако опыт предыдущих недель показывает, что фактически приходило значительно меньше людей, чем заявляли организаторы. Чтобы сбалансировать свободу протеста одних граждан и свободу передвижения других граждан, полиция выделила участок, который позволит проведение акции с установленными условиями".

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