ЦАХАЛ: подозрение о проникновении террористов из Иордании не подтвердилось

Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя сообщения о подозрительной активности в районе границы с Иорданией, сообщает, что предположение о проникновении террористов на территорию Израиля не подтвердились.

Военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники полиции продолжают прочесывание местности в поисках подозреваемых, в районе установлены мобильные блокпосты. К настоящему моменту не были обнаружены вооруженные боевики, не сообщалось и о звуках стрельбы.

Напомним, ранее в четверг ЦАХАЛ сообщал о "подозрительной активности" на границе Иордании, к югу от Мертвого моря. На место происшествия направлены значительные силы, которые блокировали этот район. Идет розыск подозреваемых. Предположительно, речь шла о возможном проникновении террористов из Иордании.

В ночь на 4 декабря представителям Иордании были переданы тела двух террористов, ликвидированных 18 октября к югу от Мертвого моря. 18 октября 2024 года к югу от Мертвого моря вблизи границы, в районе Наот а-Кикар, наблюдательницы 727-го подразделения по сбору информации заметили подозрительные фигуры.

На место происшествия прибыли военнослужащий и военнослужащая 998-го батальона Командования тылом. Террористы открыли огонь по прибывшим военнослужащим, в перестрелке террористы были уничтожены в нескольких метрах от границы. Двое военнослужащих были ранены. У проникших из Иордании террористов был резак по металлу, которым они перерезали разделительное заграждение на израильско-иорданской границе, пистолеты "Глок", бинокли, арабо-ивритский разговорник и карта. Движение "Братья-мусульмане" в Иордании заявляло, что двое террористов, проникших в Израиль – Хусам Абу Газала и Омар Кауас, были членами этого движения.