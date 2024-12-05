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Израиль

В Негеве в криминальном происшествии убит мужчина

Мада
Полиция
Негев
время публикации: 05 декабря 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 23:13
В Негеве в результате криминального происшествия тяжело ранен мужчина
Miriam Alster/FLASH90

В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве доставлен мужчина в критическом состоянии, получивший тяжелые ранения в криминальном инциденте.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненого на частной машине привезли к перекрестку Машабей-Саде на 40-м шоссе и передали бригаде "скорой". По дороге в больницу были предприняты реанимационные действия.

Позднее из больницы передали, что спасти пациента не удалось, врачи констатировали его смерть.

Полиция расследует обстоятельства, при которых был убит мужчина.

Израиль
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