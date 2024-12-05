В Негеве в криминальном происшествии убит мужчина

В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве доставлен мужчина в критическом состоянии, получивший тяжелые ранения в криминальном инциденте.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненого на частной машине привезли к перекрестку Машабей-Саде на 40-м шоссе и передали бригаде "скорой". По дороге в больницу были предприняты реанимационные действия.

Позднее из больницы передали, что спасти пациента не удалось, врачи констатировали его смерть.

Полиция расследует обстоятельства, при которых был убит мужчина.