Инструкции перед поездкой на север: ракеты, поврежденные дороги, нельзя заходить в Ливан

В связи с потоком туристов, желающим посетить места недавних боевых действий на севере страны, полиция опубликовала инструкции для отдыхающих перед выходными.

C момента подписания соглашения о прекращении огня тысячи туристов ежедневно посещают северные районы, игравшие центральную роль во время боевых действий. Полиция напоминает, что многие территории все еще закрыты для посещения без согласования со службами безопасности.

В последние дни полиция и ЦАХАЛ активно работали над удалением сотен неразорвавшихся ракет и снарядов с открытых территорий, но важно напомнить, что на местности могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы. В случае обнаружения подозрительного предмета следует отойти и немедленно сообщить в полицию по телефону 100.

Во время ракетных обстрелов были повреждены многие дороги, дорожные знаки и разметка, и понадобится какое-то время для их полного восстановления. Водителям на севере следует проявлять особую осторожность, особенно при движении по второстепенным дорогам.

Полиция также напоминает, что в последние дни несколько граждан были задержаны для допроса после того, как решили зайти на территорию Ливана: проникновение на территорию Ливана категорически запрещено законом, и нарушителям грозит лишение свободы сроком до четырех лет.