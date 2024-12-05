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Израиль

Эли Фельдштейн остается под арестом: БАГАЦ просит время на изучение материалов

Суд
Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:40
Эли Фельдштейн остается под арестом: БАГАЦ просит время на изучение материалов
Sraya Diamant/Flash90

Верховный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение окружного суда Тель-Авива, отправившего советника главы правительства Биньямина Нетаниягу по военным делам Эли Фельдштейна под домашний арест.

В соответствии с решением БАГАЦа, Фельдштейн останется под стражей: судья Алекс Штейн попросил еще несколько дней на изучение представленных на рассмотрение суда материалов.

Напомним, Эли Фельдштейн и прапорщик военной разведки АМАН обвиняются в причастности к делу об утечке секретных документов. В ходе следствия Эли Фельдштейн сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был более информирован об этом деле в режиме реального времени, чем утверждал сам глава правительства.

По утверждению Фельдштейна, за два дня до публикации документа в издании Bild он сообщил о существовании бумаги Биньямину Нетаниягу. Ранее глава правительства утверждал, что узнал о существовании документа только из СМИ.

В эфире "Кан Бет" адвокат Одед Савораи, представляющий Фельдштейна, также заявил, что Нетаниягу знал о существовании документа и о намерении передать его для публикации западным СМИ. "Нетаниягу все знал. Разговоры о том, что документ был изъят не для того, чтобы передать его премьер-министру, это все сказки. Документ был изъят для публикации, чтобы семьи заложников поняли, что действительно есть проблема на переговорах", – добавил адвокат Савораи.

Он отметил, что его подзащитный принял решение перестать выполнять функцию "живого щита" для Нетаниягу и людей его канцелярии. "Нетаниягу пытается переложить ответственность на других, вместо того чтобы взять ее на себя", – заявил адвокат Савораи.

Отметим, что, несмотря на изменение показаний Фельдштейна, прокуратура до сих пор не допрашивала премьер-министра и не вызывала его для допроса. Находившемуся под следствием советнику премьер-министра Йонатану Уриху было решено не предъявлять обвинений.

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