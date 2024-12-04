Арестованы пятеро жителей Арада, проникших на территорию Ливана

Сотрудники полиции Северного округа задержали для допроса пятерых жителей Арада, которые незаконно проникли на территорию Ливана. Подозреваемые были пойманы израильскими военнослужащими на юге Ливана вскоре после того, как они нарушили границу. Во время допроса они заявили военным, что хотели погулять и полюбоваться пейзажем.

Военнослужащие вызвали полицию и передали задержанных полицейским, которые доставили подозреваемых в полицейский участок Кирьят-Шмоны для допроса, по итогам которого будет принято решение о дальнейшем ходе разбирательства.

Полиция напоминает, что находиться на территории разделительного заграждения и возле границы запрещено и опасно, а нарушение границы с Ливаном является уголовным преступлением, наказание за которое – лишение свободы сроком до четырех лет.