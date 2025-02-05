В течение дня израильские военнослужащие производили отпугивающие выстрелы в секторе Газы

В течение среды, 5 февраля, силы ЦАХАЛа были вынуждены неоднократно производить отпугивающие и предупредительные выстрелы в разных районах сектора Газы, чтобы предотвратить приближение подозрительных лиц, подходивших к израильским военнослужащим и идентифицированным как угроза.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, на юге сектора Газы после предупредительных выстрелов против нескольких подозреваемых, двигавшихся в нескольких десятках метров от подразделения ЦАХАЛа и расцененных как непосредственная угроза для них, были вынуждены устранить угрозу после того, как боевики не среагировали на предупредительные выстрелы и продолжали приближаться к израильским солдатам.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжает всецело придерживаться условий соглашения по возвращению заложников, готов к любому развитию событий и продолжит делать все необходимое для устранения непосредственной угрозы военнослужащим.

ЦАХАЛ вновь призвал жителей сектора следовать указаниям ЦАХАЛа и не приближаться к развернутым в районе израильским силам.