Рамалла работает над альтернативным планом переселения жителей Газы в Иудею и Самарию

По информации телеканала "Кан-11", в окружении Махмуда Аббаса созрело предложение, которое станет альтернативой плану Трампа о переселении жителей сектора Газы в другие страны. Авторы "палестинского плана" предлагают принять жителей сектора в Иудее и Самарии.

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Единственным условием для реализации этого предложения является строительство нового города на Западном берегу. Возвести его предлагается к западу от Иерихона.

По информации "Кан-11", в ближайшие дни план будет представлен главе палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу (Абу Мазену).

В новостном сюжете отмечалось, что работа над планом была начата несколько недель назад.