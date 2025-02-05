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Израиль

Рамалла работает над альтернативным планом переселения жителей Газы в Иудею и Самарию

Иудея и Самария
время публикации: 05 февраля 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 20:16
Рамалла работает над альтернативным планом переселения жителей Газы в Иудею и Самарию
Flash90

По информации телеканала "Кан-11", в окружении Махмуда Аббаса созрело предложение, которое станет альтернативой плану Трампа о переселении жителей сектора Газы в другие страны. Авторы "палестинского плана" предлагают принять жителей сектора в Иудее и Самарии.

Ближневосточные инициативы Трампа. Принять участие в опросе

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Единственным условием для реализации этого предложения является строительство нового города на Западном берегу. Возвести его предлагается к западу от Иерихона.

По информации "Кан-11", в ближайшие дни план будет представлен главе палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу (Абу Мазену).

В новостном сюжете отмечалось, что работа над планом была начата несколько недель назад.

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