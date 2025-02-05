Педофил из Бейт-Шемеша: "Видя детей на улице, я чувствую близость к Всевышнему"

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против жителя Бейт-Шемеша Яакова Шлезингера, которому около 20 лет, за совершение сексуализированного насилия в отношении трех мальчиков в возрасте от шести до девяти лет. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

По данным обвинительного заключения, Яаков Шлезингер подходил к детям в общественных местах, таких как синагога, лестничные клетки, подъезды жилых домов. Он совершал сексуализированное насилие в отношении детей, и в нескольких случаях после этого "благословлял" их.

В одном из случаев он прижался к девятилетнему мальчику в синагоге, увлек его в укромное место, где совершал непристойные действия в отношении ребенка, пытавшегося сопротивляться. Мальчик пытался отстраниться от обвиняемого, но тот продолжал домогаться до него, пока не подошел отец пострадавшего.

Представители прокуратуры просят продлить срок содержания Шлезингера под стражей, аргументируя это тем, что тот свои поступки объясняет "приступами, которые он не способен контролировать" и утверждает, что когда он видит детей, у него возникает "чувство близости к Всевышнему".

Преступник утверждает, что посредством педофильских действий он "соединяется с Богом" и чувствует при этом "поток благодати", нисходящий на него и его жертв. Яаков Шлезингер утверждает, что от его действий дети получают удовольствие и испытывают "безусловную любовь".

Ему вменяется совершение непристойных действий в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Публикация любой информации, способной привести к идентификации жертв, запрещена.