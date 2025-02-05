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Израиль

ДТП недалеко от Хайфы, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 05 февраля 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 17:20
ДТП недалеко от Хайфы, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В среду, 5 февраля, на 672-й дороге недалеко от перекрестка Бейт-Орен (юго-восточней Хайфы) произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мотоциклист, мужчина около 30 лет.

Пострадавший в бессознательном состоянии был направлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Судя по сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", другие транспортные средства к аварии причастны не были.

Сегодня дождливая погода. Следует соблюдать особую осторожность при вождении транспортных средств.

Израиль
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