Творческий подход или глупости. В оппозиции комментируют предложение Трампа

В оппозиционных партиях продолжают комментировать итоги встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я благодарю президента Трампа за его абсолютную приверженность безопасности Израиля, освобождению всех заложников и поиску справедливого решения в секторе Газа, основанного на тесном сотрудничестве с Египтом и базирующемся на перемещении жителей анклава на Синай. Отдельно благодарю Дональда Трампа за его решимость искоренить режим ХАМАСа и за его твердую позицию поддержки Израиля перед лицом иранской угрозы".

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Декларация, озвученная минувшей ночью, это еще одно доказательство глубокой связи между Израилем и США. Президент Трамп вновь, и не в первый раз доказал, что он подлинный друг Израиля, который продолжит поддерживать нашу страну в вопросах укрепления ее безопасности. Он представил творческий, самобытный и интересный подход. Этот подход необходимо серьезно взвесить, продолжая стремиться к реализации целей войны, в первую очередь к возвращению всех заложников".

Глава партии "А-Демократим" Яир Голан назвал предложения президента Трампа "глупостью". "Что это за глупости? Мы не сумеем выбраться из этого болота при помощи трюков. Кто всерьез может думать, что палестинцы эмигрируют? Добровольно, принудительно – какая разница. Это глупости", – сказал Голан.

Ранее лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал заявления, прозвучавшие в ходе пресс-конференции президента США Дональда Трама и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Вашингтоне. "Это была хорошая пресс-конференция для Государства Израиль. Нам придется изучить детали, чтобы понять, каков план в Газе. Я представлю американцам дополнительный план во время моего визита в Вашингтон в конце месяца. Роль израильского руководства – представлять планы, а не просто ждать американцев", – заявил Лапид. "Необходимо убедиться, что сделка завершена до конца, включая второй этап. Трамп пообещал, что сделка будет продолжена и похищенные вернутся. Заявления Нетаниягу о ликвидации ХАМАСа в конце сделки были излишними. Возвращение похищенных – самое главное, и президент тоже об этом сказал", – отметил лидер оппозиции. "Трамп заслужил Нобелевскую премию (мира) за Авраамовы соглашения, и если будет соглашение о нормализации с Саудовской Аравией, он заслуживает того, чтобы получить за него Нобелевскую премию мира", – сказал Яир Лапид. "Иран слабее, чем когда-либо. Администрация (США), похоже, предпочитает вариант санкций. Президентские указы были изданы до встречи Нетаниягу и Трампа, это нехороший процесс. Возможно, мы упустили возможность атаковать Иран", – отметил Лапид. При этом лидер оппозиции подчеркнул: "Проблемы безопасности, поднятые на встрече, увеличивают потребность в реальном законе о призыве в армию, который укрепит ЦАХАЛ перед лицом этих проблем".