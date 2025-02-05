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Израиль

Эра Трампа на Ближнем Востоке. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 февраля 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 14:50
Габи Вольфсон
Эра Трампа на Ближнем Востоке. Видеокомментарий Габи Вольфсона
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

Трамп заявил о важности плана переселения арабов из сектора Газы, что меняет дискуссию на Ближнем Востоке, но конкретных решений пока нет. В то же время, второй и третий этап сделки по Ближнему Востоку остаются под вопросом.

Особое внимание было уделено Саудовской Аравии и возможности заключения соглашения с Израилем без признания палестинского государства. Саудовская Аравия требует от Израиля шагов к урегулированию палестинской проблемы.

Также важным пунктом обсуждения стал Иран. Трамп и Нетаниягу едины в недопустимости ядерного оружия у Ирана, но вопрос о сроках и возможных действиях США остаётся открытым. Израиль обеспокоен возможными компромиссами в переговорах с Ираном.

Говоря о Газе, Трамп и Нетаниягу согласны, что ХАМАС не должен быть частью властных структур в секторе, но что будет, если ХАМАС останется у власти?

На этом фоне в Израиле продолжаются политические обсуждения, касающиеся коалиции и возможных уступок на втором этапе сделки.

Подробности будут ясны в ближайшее время, когда начнётся обсуждение второго этапа сделки. Ожидаем продолжения событий в рамках текущей политической динамики.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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