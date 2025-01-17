Сможет ли Нетаниягу удержать коалицию и завершить сделку? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сделка с ХАМАСом, которая обещает завершить войну через 85 дней, стала одной из самых обсуждаемых тем в израильской политике. Первым этапом сделки предусмотрено освобождение более 1000 террористов, включая убийц, в обмен на возвращение израильских 33 заложников, причем нам неизвестно, сколько из них живы, и сколько погибли. Однако реализация второго этапа, предполагающего полный выход ЦАХАЛа из Газы, вызывает сомнения.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уже объявил об отставке, назвав сделку безответственной, хотя и сохранил поддержку коалиции. Некоторые министры угрожают уходом, если на втором этапе не начнутся активные действия против ХАМАСа, и внутри правительства растут противоречия.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается удержать коалицию на фоне раскола и предвыборных ожиданий. Удастся ли ему завершить сделку и сохранить контроль над политической ситуацией? Или эти разногласия приведут к новому кризису? Все подробности – в нашем новом видео.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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