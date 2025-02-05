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Израиль

Черный дым над Тель-Авивом: горят склады на улице Голомб

Полиция
Пожары
время публикации: 05 февраля 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 14:38
Черный дым над Тель-Авивом: горят склады на улице Голомб
Пресс-служба полиции Израиля

В диспетчерскую службу пожарной охраны (102) в 13:20 поступило множество сообщений о пожаре в нескольких складских помещениях на улице Голомб в Тель-Авиве – Яффо.

На месте пожара действуют семь пожарных расчетов, направлены также автомобиль бесперебойной подачи воды и высотные лестницы. Пожарные действуют на трех очагах возгорания, стремясь локализовать пожар и не допустить его дальнейшее распространение.

К настоящему моменту сообщения о пострадавших не поступали. На месте также действуют дополнительные силы полиции, которые перекрыли доступ к месту происшествия, чтобы предотвратить угрозу для жизни прохожих и не допустить помех пожарным.

Полиция перекрыла движение на улицах Кибуц Галуйот и Хиль Ширьон, на месте действуют регулировщики.

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