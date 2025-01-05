С беспилотников ЦАХАЛа уничтожены боевики в "гуманитарных зонах" Хан-Юниса и Дир аль-Балаха

ВВС ЦАХАЛа с помощью беспилотника нанесли удар по командному центру ХАМАСа, находившемуся в "гуманитарной зоне" Хан-Юниса. Этим ударом, нанесенным на основе информации военной разведки, ШАБАКа и штаба Южного округа, были ликвидированы несколько боевиков.

Еще один удар с помощью беспилотника был нанесен по боевику "Исламского джихада" в "гуманитарной зоне" в Дир аль-Балахе.

Перед атаками были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая предварительный сбор разведданных и постоянное наблюдение.