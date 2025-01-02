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Израиль

Биньямин Нетаниягу выписан из больницы после пяти дней госпитализации

Биньямин Нетаниягу
Больницы
Сара Нетаниягу
время публикации: 02 января 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 17:39
Биньямин Нетаниягу выписан из больницы после пяти дней госпитализации
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выписан из больницы "Адаса Эйн-Керем", где он провел пять дней в послеоперационном отделении после операции по удалению простаты. Врачи сообщают, что его состояние стабильно, и что организм премьера удовлетворительно восстанавливается после операции.

Нетаниягу предстоит пройти период послеоперационной реабилитации, в ходе которого он будет наблюдаться у врачей в обычном для такого случая порядке.

При выписке глава правительства попросил передать свою глубокую благодарность специалистам больницы "Адаса" и всему медицинскому персоналу, специалисту из больницы "Асаф а-Рофэ" и своему личному врачу доктору Цвике Берковичу за заботу и уход.

Напомним, глава правительства 29 декабря перенес двухчасовую операцию под общим наркозом, ему удалили простату. За несколько дней до этого Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, после исчезновения инфекции была назначена операция.

Впервые во время серьезной медицинской процедуры рядом с израильским премьером не находилась его супруга, Сара Нетаниягу, поскольку она уже несколько недель гостит в Майами. По сообщению канцелярии премьера, она не смогла приехать, поскольку заразилась коронавирусом.

Несмотря на госпитализацию, во вторник Нетаниягу прибыл в Кнессет для участия в голосовании по важному законопроекту. С ним находился его личный врач. Законопроект был принят с перевесом в один голос.

Израиль
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