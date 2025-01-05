Западные дипломаты подключились к усилиям по освобождению Елизаветы Цурковой, похищенной в Багдаде

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что группа западных дипломатов предпринимает усилия по освобождению израильтянки Елизаветы Цурковой, похищенной в Багдаде в марте 2023 года и удерживаемой проиранскими боевиками. "Кан" ссылается на сайт эмиратский сайт "Арам Ньюс".

Дипломатический источник, который цитирует "Арам Ньюс", рассказал, что в группу вошли представители нескольких стран Запада, они координируют свои действия с силами международной коалиции под руководством США. На данный момент речь идет о неофициальных контактах с представителями различных политических партий и групп в Ираке с целью возобновления переговоров об освобождении Цурковой.

Источник эмиратского издания сообщил, что Цуркова удерживается "местной вооруженной группировкой", контакт с которой осуществляется через посредников. При этом в сообщении подчеркивается, что в данный момент нет достоверной информации о состоянии Цурковой и о том, жива ли она.

5 июля 2023 года канцелярия главы правительства Израиля заявила, что в Ираке пропала без вести гражданка Израиля и России Елизавета Цуркова. В официальном сообщении было сказано, что ее удерживает в качестве заложницы милиция иракской "Хизбаллы". Есть информация о том, что Елизавета Цуркова жива. Правительство Израиля возлагает на власти Ирака ответственность за ее судьбу и безопасность. "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США", – было сказано о Цурковой в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства Израиля.

Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ.

По данным издания Al-Monitor, Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. К тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра.

По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракских "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".