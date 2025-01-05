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Израиль

Reuters: ХАМАС одобрил список заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки

Катар
Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 января 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 20:12
Reuters: ХАМАС одобрил список заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки
Flash90/Miriam Alster

Представитель ХАМАСа сообщил агентству Reuters, что террористическая организация одобрила список заложников, которые предполагается освободить в рамках намечающегося соглашения с Израилем.

В список вошли имена 34 израильтян, удерживаемых террористами в секторе Газы.

Источник отметил, что до сих пор не урегулированы разногласия по нескольким ключевым вопросам. В частности, ХАМАС по-прежнему настаивает на выводе израильских войск из сектора Газы и на полном прекращении огня. Источник отметил, что ХАМАС не видит готовности Израиля пойти на уступки по этим вопросам.

В конце декабря израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на арабские источники передал, что Израиль настаивает на освобождении 34 израильских заложников. Террористическая организация выразила готовность освободить 22 человек из этого списка, вычеркнув из него 12 имен. При этом ХАМАС предложил в рамках сделки вместе с живыми заложниками вернуть 12 тел похищенных.

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