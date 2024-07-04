CNN: Израиль и ХАМАС на грани подписания сделки

Израиль и ХАМАС находятся на грани подписания рамочного соглашения о прекращении огня и сделке по заложникам, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ходом переговоров.

В публикации Джереми Даймонда сказано: "Израильские официальные лица полагают, что последний ответ ХАМАСа позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения".

Однако сделка еще не утверждена и не гарантирована, подчеркивается в публикации. "Зеленый свет" переходу на следующую фазу переговоров должен дать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

По оценке CNN, потребуется еще несколько недель трудных переговоров, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, и последовательность процедуры освобождений.

Израильские переговорщики собираются встретиться с политическим руководством Израиля, включая Нетаниягу, в ближайшие дни, чтобы решить, вступать ли в эту фазу детальных переговоров, говорится в публикации CNN.

ХАМАС подтвердил, что передал ответ на предложение Израиля посредникам – Катару и Египту, повторив свое требование о полном прекращении огня. "Мы выдвинули некоторые требования, которые могли бы привести к полному прекращению огня и выводу израильских войск", – заявил в среду CNN Басем Наим, член политбюро ХАМАСа.

Вечером 3 июля пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля от имени "Мосада" сообщила, что от посредников получен ответ ХАМАСа на предложение о сделке по освобождению заложников. "Посредники в сделке по освобождению заложников передали переговорной группе реакцию ХАМАСа на план сделки. Израиль изучает реакцию и даст ответ посредникам", – говорится в официальном сообщении.

При этом телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передал, что ХАМАС дал понять, что он не заинтересован в продолжении переговоров до тех пор, пока не получит гарантии того, что ЦАХАЛ покинет так называемый Филадельфийский коридор на границе с Египтом.

Источники в системе безопасности сообщили сайту Ynet, что полученное предложение ХАМАСа "одно из лучших, и может служить основой для дальнейших переговоров". При этом источник Ynet подчеркнул, что по-прежнему остаются разногласия между Израилем и ХАМАСом.