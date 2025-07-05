МИД рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в Никарагуа

Министерство иностранных дел Израиля выпустило официальное предупреждение о поездках в Никарагуа, рекомендовав израильтянам "пересмотреть целесообразность поездки в эту страну".

Предупреждение было сделано после поступления информации о проявлениях враждебного отношения к израильским туристам и нападениях на них в Никарагуа.

МИД напоминает, что в настоящее время у Израиля нет консульского представительства в Никарагуа, поскольку дипломатические отношения с Манагуа были разорваны в октябре 2024 года. Несмотря на это, израильтянам разрешен въезд в эту страну без визы, однако "режим в стране является враждебным по отношению к Израилю".

Никарагуа – крупнейшее по площади государство в Центральной Америке, при этом – одно из беднейших в Западном полушарии.